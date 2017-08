Gregori: “Il comune acquisti mini auto elettriche”

Sono Mauro Gregori e sono nato a Varese 58 anni fa. Varese è una città che amo, non solo perché la vivo da sempre, ma perché è bellissima. Il centro storico, il Sacro Monte ed il Campo Dei Fiori, i parchi, le ville, il lago, fanno di Varese una ci

Nuovamente rivolgo un appello alla giunta comunale affinché si sperimenti, senza ulteriore indugio, un servizio di mini auto elettriche che porti in centro città.

Una delle possibilità e’ quella di creare un parcheggio di interscambio in piazzale Staffora (sulla via Crispi dove un tempo sostava il Luna park) od in altri luoghi, come ad esempio a Casbeno/viale Belforte/viale Borri ed a disposizione dei cittadini delle mini auto che in qualche minuto possano portare i cittadini in centro.

La via Indipendenza/piazzale Kennedy oggi sottoutilizzati e semi abbandonati avrebbero disponibili parecchi spazi per il parcheggio e la ricarica dei piccoli mezzi.

Rendere una citta’ vivibile ed al passo col futuro significa anche sperimentare nuovi mezzi di trasporto, non inquinanti e poco ingombranti.

Entriamo con coraggio nel futuro.