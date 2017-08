Gru torna cattivissimo per la terza volta

cattivissimo me, film, locandina

Cattivissimo me 3, al cinema dal 24 agosto, arriva giusto in tempo per aiutare a riprendersi dal trauma da rientro in città dopo le vacanze. L’ormai ex cattivo Gru (Max Giusti), dopo aver cambiato vita, entrando a far parte insieme a Lucy (Arisa) della Lega Anti Cattivi, si sente ancora tentato dal fascino della malvagità. L’occasione nasce dall’incontro con il fratello gemello Dru, un criminale biondo e senza scrupoli, che gli propone di allearsi per rubare un diamante attualmente in possesso di un altro cattivo, Balthazar Bratt (Paolo Ruffini), ex bambino prodigio convinto di vivere ancora negli anni 80.

Gru si trova così alle prese con un dilemma importante: seguire il fratello, visto che la perfidia sembra scritta nel suo DNA, oppure restare al fianco dell’amata Lucy e delle figlie adottive? Sullo sfondo si stagliano i simpatici Minions che con le loro gag assistono alle avventure di Gru.

7 giorni è una pellicola drammatica ambientata in Italia. Ivan (BrunoTodeschini) e Chiara (Alessia Barela) si conoscono su un’isola siciliana in cui sono stati entrambi invitati per le nozze del fratello di lui con la migliore amica di lei. Immediatamente i due si scoprono reciprocamente attratti e, sebbene Ivan sia reduce da una lunga relazione e Chiara sia fidanzata, decidono di vivere la passione del momento fino all’arrivo degli altri ospiti. L’amore però è cieco e scombinerà i loro piani… Overdrive, action movie francese, uscirà al cinema mercoledì 23 agosto. Nato dal filone della saga Fast and Furios, il film racconta storie d’amore e riscatto a tutto gas, sullo sfondo della costa meridionale della Francia.