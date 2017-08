Guardie eco-zoofile, quattro mesi produttivi

Le foto di Malnate

È iniziata nello scorso mese di aprile la collaborazione tra il Comune di malnate e le guardie eco-zoofile dell’associazione Oipa. Otto volontari specializzati nella tutela degli animali hanno operato su turnazioni coordinate con la Polizia Locale garantendo almeno 6 ore di vigilanza settimanali.

L’attività svolta dai volontari è stata finalizzata principalmente ad aspetti di prevenzione ed educazione della cittadinanza, nonché di accertamenti su situazioni di presunti illeciti ad oggi ancora in corso di istruttoria.

Le Guardie volontarie nei mesi di giugno e luglio hanno effettuato 38 ore di vigilanza sul territorio di Malnate dove sono stati eseguiti 21 accertamenti sui microchip e 15 su segnalazioni da parte dei cittadini di cui 6 presso abitazioni. A oggi non sono ancora state fatte sanzioni da parte dei volontari.

A partire dal mese di agosto verranno intensificati i controlli prevedendo turni in ore serali al fine di monitorare le aree maggiormente segnalate dai cittadini.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio apprezzamento per l’operato delle Guardie volontarie, ed esprime il proprio ringraziamento agli operatori per il servizio svolto e sempre più apprezzato dai cittadini, che riconoscono in loro un valido e qualificato supporto per dirimere dubbi ed inviare segnalazioni correlate alla conduzione ed alla tutela degli animali d’affezione.

Sindaco e Giunta stanno per questo mettendo a punto i termini di una nuova convenzione che, allo scadere dell’attuale, consentirà di proseguire nella collaborazione in maniera ancor più efficace anche in vista delle attività correlate all’abbandono delle deiezioni canine.

Si ricorda che per eventuali segnalazioni relative a maltrattamenti di animali è possibile chiamare tutti i giorni (dalle 8 alle 20) al numero di telefono 334.3548724 oppure inviare segnalazioni via mail all’indirizzo di posta elettronica guardievarese@oipa.org o via PEC a guardievarese@pec.it.