Guardie mediche per turisti in 116 località lombarde

Diciassettemila ore di assistenza medica riservata ai turisti. È quanto ha disposto la Regione Lombardia che ha reclutato medici per eseguire visite ambulatoriali, domiciliari e interventi di pronto soccorso in 116 località turistiche. «Si tratta di un servizio – ha sottolineato l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera – che mettiamo a disposizione nelle località a forte flusso turistico quando, per l’elevato numero di presenze in rapporto alla popolazione residente, non è più possibile garantire un livello assistenziale accettabile tramite le normali attività esistenti sul territorio. Il servizio è per questo limitato alle sole località lacustri, montane e termali verso le quali si è andato maggiormente orientando il flusso turistico ed è limitato nel tempo ai soli periodi di maggiore affluenza».

Rispetto al 2010 il servizio ha subito una contrazione in termini orari (-3000 0re e una riduzione di 2000 ore anche rispetto allo scorso anno) anche se le località sono rimaste analoghe.

Il servizio non riguarda la provincia di Varese che ormai da 15 anni ha deciso di non farlo partire vista la presenza degli ospedali nei punti di maggior transito turistico. Nel territorio gestito dall’ATS Insubria, invece, è stato disposto il servizio nei comuni rivieraschi del lago di Como: Bellagio, Civenna, Caglio, Canzo, Magreglio, Valbrona, Barni, Sormano.

Le altre località dotate del servizio sono:

ATS DI BERGAMO (36) – Bossico, Lovere, Solto Collina, Ardesio, Bratto Dorga, Castione Della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino Del Monte, Gorno, Gromo, Onere, Parre, Premolo Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Vilminore, Branzi, Piazza Brembana, Piazzatorre, San Pellegrino Terme, Val Serina, Rota Imagna, Locatello, Berbenno, Fuipiano Valle Imagna, Brumano, Corna Imagna, Roncola, San Bernardo, Costa Valle Imagna, Sant’ Omobono Terme, Selvino, Sarnico.

ATS DI BRESCIA (16) – Tremosine, Tignale, Gargnano, Toscolano Maderno, Salò, Manerba del Garda, Desenzano del Garda, Sirmione, Idro, Bagolino, Ponte Caffaro, Iseo, Marone, Zone, Sulzano, Monteisola.

ATS DELLA BRIANZA (16) – Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Carenno, Cremeno, Colico, Esino Lario, Introbio, Lierna, Moggio, Oliveto, Lario, Perledo, località Piani Resinelli, Varenna.

ATS DI PAVIA (5) – Località Salice Terme del Comune di Godiasco, Brallo di Pregola, località Pietragavina del Comune di Varzi, località Pian del Poggio del Comune di Santa Margherita Staffora Romagnese, Zavattarello.

ATS DELLA MONTAGNA (35) – Livigno, Bormio, Valfurva, Valdidentro, Aprica, Teglio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Madesimo, Campodolcino, Cevo, Saviore, Ossimo, Lozio, Edolo, Corteno Golgi, Temù, Vezza d’Oglio, Vione, Ponte di Legno, Tonale, Pisogne, Artogne-Piancamuno, Angolo Terme, Darfo Boario Terme, Borno, Savio dell’Adamello, Domaso, Dongo, Lanzo d’Intelvi, Menaggio, Porlezza, S. Fedele Intelvi.