Guida male, manda l’amico pakistano a fare l’esame

Una bizzarra vicenda è accaduta questa mattina, giovedì 3 agosto, alla motorizzazione civile di Varese. Un 30enne di nazionalità pachistana si è presentato per la prova pratica dell’esame di guida, ma l’istruttrice mentre visionava i documenti ha avuto il sospetto che i documenti non fossero quelli dell’uomo che aveva di fronte.

Così ha deciso di fare un controllo, ma il pachistano ha capito che era stato scoperto: è uscito dall’auto e ha cercato di fuggire. L’istruttrice ha cercato di fermarlo, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto in terra procurandosi una frattura al braccio guaribile in trenta giorni.

A quel punto, chiamati dalla motorizzazione, sono giunti i carabinieri di Varese che hanno portato in caserma e in ospedale l’uomo, denunciandolo per sostituzione di persona. I documenti erano clonati ed erano in realtà indicanti un altro pachistano di 35 anni. Quest’ultimo voleva conseguire la parente, ma pensava di essere un po’ scarso alla guida. Per questo motivo ha pensato di far sostenere l’esame all’amico. E’ finita male.