I bambini di San Fermo sono di serie B?

Jpeg

Buonasera,

sono un papà di una bimba di quasi 5 anni che frequenta la scuola dell’infanzia Don Papetti a San Fermo e passa la maggior parte della giornata dai nonni che vivono nel quartiere, fino quando a sera esco dal lavoro e io o mia moglie andiamo a prenderla.

Vi allego due foto che descrivono la desolante situazione in cui versa il parco giochi del quartiere nel quale i bimbi passano il tempo libero. Da circa un paio di anni a questa parte sono state tolte progressivamente prima le altalene e poi gli scivoli, e non rimane quasi più nulla, come si evince dalle foto.

Nel luglio di un anno fa scrissi al comune chiedendo spiegazioni, circa il destino che attendeva il parco. Mi risposero che avrebbero indetto un appalto per nuove giostrine, ma è passato un anno e per ora nulla è cambiato. Trovo alquanto triste che i miei suoceri debbano prendere l’auto e percorrere qualche chilometro solo per far andare mia figlia su un’altalena.

Analoga situazione l’anno scorso capitò con le altalene di villa Toeplitz, ma lì magicamente le altalene nuove sono già arrivate. Quindi mi tocca pensare che in Varese esistono “bambini di serie A” residenti nel quartiere di S. Ambrogio e “bambini di serie B” residenti a San Fermo che non hanno diritto da più di un anno ne di uno scivolo ne di un’altalena.

Certo di un vostro interesse nel portare a conoscenza questa spiacevole situazione,

porgo i miei più cordiali saluti,