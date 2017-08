I girasoli che sfiorano il cielo

Ci scrivono “Buongiorno a tutta la redazione! Dopo le foto viste sui girasoli abbiamo pensato che anche i nostri non sono da meno: direttamente davanti al ristorante Centenate, a Bobbiate. Li abbiamo misurati siamo a 3 e 53 cm. Anche i nostri chef sono stati bravissimi: amore è dedizione si chiama questa crescita! Come per il nostro lavoro. Vi saremmo grati se anche le nostre foto venissero pubblicate. Vi ringraziamo.

Lo staff del Centenate!”

Ma certo che le pubblichiamo, ecco qui