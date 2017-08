Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Inizieranno domani, venerdì 4 agosto, i Campionati Mondiali di atletica a Londra. Una manifestazione mondiale, che è già passata allo storia ancora prima di iniziare per l’annuncio del fenomeno Usain Bolt, che ha rivelato che saranno le ultime gare della sua straordinaria carriera.

Sarà un Mondiale amaro per la nostra provincia. Nessun atleta varesino è infatti stato convocato per la kermesse londinese. Le nostre maggiori speranze erano riposte su Lorenzo Perini, saronnese cresciuto nella Osa – la società di atletica della città dell’amaretto – specialista dei 100 metri ostacoli. Perini ha fatto un ottimo 2017, partecipando anche al Golden Gala di Roma. Purtroppo il suo miglior tempo è troppo alto per la qualificazione ai Mondiali di 14 centesimi di secondo. Il suo “personale” è 13″62 – fatto registrare quest’anno a Savona, mentre il tempo richiesto è 13″48.

La spedizione italiana spera nella classe di Gianmarco “Gimbo” Timberi. Il saltatore in alto che nel 2016 ha vinto prima i mondiali Indoor a Portland e poi gli Europei ad Amsterdam prima di subire un pesante infortunio alla caviglia.

Sarà interessante vedere in gara il giovane talento Filippo Tortu, che gareggerà nei 200 metri piani. Il sardo-milanese nato nel 1998 non avrà vita facile in una disciplina dominata dagli atleti più veloci del mondo, Bolt in primis.

Venerdì 4 agosto

Sessione serale

ORARIO LONDRA ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 18.00 19.00 Cerimonia di apertura 19.00 20.00 100m M Turno preliminare 19.20 20.20 Disco M Qualificazione Gruppo A 19.30 20.30 Lungo M Qualificazione OJIAKU 19.35 20.35 1500m F Batterie MAGNANI 19.45 20.45 Asta F Qualificazione 20.20 21.20 100m M Batterie 20.45 21.45 Disco M Qualificazione Gruppo B 21.20 22.20 10.000m M Finale

Sabato 5 agosto

Sessione mattutina

10.00 11.00 Peso M Qualificazione 10.05 11.05 100mHs F Eptathlon 10.35 11.35 Martello F Qualificazione Gruppo A 10.45 11.45 400m M Batterie RE 11.00 12.00 Triplo F Qualificazione 11.30 12.30 Alto F Eptathlon 11.45 12.45 100m F Batterie 12.05 13.05 Martello F Qualificazione Gruppo B 12.45 13.45 800m M Batterie

Sessione serale

19.00 20.00 Peso F Eptathlon 19.05 20.05 100m M Semifinali 19.25 20.25 Disco M Finale 19.35 20.35 1500m F Semifinali ev. Magnani 20.05 21.05 Lungo M Finale ev. Ojiaku 20.10 21.10 10.000m F Finale 21.00 22.00 200m F Eptathlon 21.45 22.45 100m M Finale

Domenica 6 agosto

Sessione mattutina

10.00 11.00 Lungo F Eptathlon 10.05 11.05 3000mSt M Batterie BAMOUSSA, CHIAPPINELLI, ZOGHLAMI 10.40 11.40 Asta M Qualificazione 10.55 11.55 Maratona M Finale LA ROSA, MEUCCI 11.05 12.05 400mHs M Batterie BENCOSME, VERGANI 11.45 12.45 Giavellotto F Eptathlon Gruppo A 11.55 12.55 400m F Batterie CHIGBOLU 13.00 14.00 Giavellotto F Eptathlon Gruppo B 13.15 14.15 110mHs M Batterie 14.00 15.00 Maratona F Finale

Sessione serale

19.00 20.00 Asta F Finale 19.05 20.05 Giavellotto F Qualificazione Gruppo A 19.10 20.10 100m F Semifinali 19.40 20.40 400m M Semifinali ev. Re 20.10 21.10 110mHs M Semifinali 20.30 21.30 Giavellotto F Qualificazione Gruppo B 20.35 21.35 Peso M Finale 20.40 21.40 800m F Eptathlon 21.15 22.15 800m M Semifinali 21.50 22.50 100m F Finale

Lunedì 7 agosto

Sessione serale

18.30 19.30 200m M Batterie TORTU 18.35 19.35 Triplo M Qualificazione 19.00 20.00 Martello F Finale 19.30 20.30 400mHs F Batterie CARAVELLI, FOLORUNSO, PEDROSO 20.20 21.20 400mHs M Semifinali ev. Bencosme, Vergani 20.25 21.25 Triplo F Finale 20.55 21.55 400m F Semifinali ev. Chigbolu 21.30 22.30 110mHs M Finale 21.50 22.50 1500m F Finale ev. Magnani

Martedì 8 agosto

Sessione serale

19.20 20.20 Giavellotto F Finale 19.30 20.30 200m F Batterie HOOPER, SIRAGUSA 19.35 20.35 Asta M Finale 20.35 21.35 400mHs F Semifinali ev. Caravelli, Folorunso, Pedroso 20.40 21.40 Peso F Qualificazione 21.10 22.10 3000mSt M Finale ev. Bamoussa, Chiappinelli, Zoghlami 21.35 22.35 800m M Finale 21.50 22.50 400m M Finale ev. Re

Mercoledì 9 agosto

Sessione serale

19.05 20.05 3000mSt F Batterie BERTONI 19.10 20.10 Lungo F Qualificazione STRATI 19.20 20.20 Martello M Qualificazione Gruppo A FALLONI, LINGUA 20.05 21.05 5000m M Batterie 20.25 21.25 Peso F Finale 20.50 21.50 Martello M Qualificazione Gruppo B ev. Falloni, Lingua 20.55 21.55 200m M Semifinali ev. Tortu 21.30 22.30 400mHs M Finale ev. Bencosme, Vergani 21.50 22.50 400m F Finale ev. Chigbolu

Giovedì 10 agosto

Sessione serale

18.30 19.30 5000m F Batterie 19.05 20.05 Giavellotto M Qualificazione Gruppo A 19.10 20.10 Alto F Qualificazione FURLANI, TROST 19.25 20.25 800m F Batterie SANTIUSTI 20.20 21.20 Triplo M Finale 20.25 21.25 1500m M Batterie 20.35 21.35 Giavellotto M Qualificazione Gruppo B 21.05 22.05 200m F Semifinali ev. Hooper, Siragusa 21.35 22.35 400mHs F Finale ev. Caravelli, Folorunso, Pedroso 21.50 22.50 200m M Finale ev. Tortu

Venerdì 11 agosto

Sessione mattutina

10.00 11.00 100m M Decathlon 10.10 11.10 Disco F Qualificazione Gruppo A 10.45 11.45 100mHs F Batterie 11.05 12.05 Lungo M Decathlon 11.15 12.15 Alto M Qualificazione TAMBERI 11.35 12.35 Disco F Qualificazione Gruppo B 12.55 13.55 Peso M Decathlon

Sessione serale

17.00 18.00 Alto M Decathlon 19.05 20.05 100mHs F Semifinali 19.10 20.10 Lungo F Finale ev. Strati 19.35 20.35 800m F Semifinali ev. Santiusti 20.10 21.10 1500m M Semifinali 20.30 21.30 Martello M Finale ev. Falloni, Lingua 20.45 21.45 400m M Decathlon 21.25 22.25 3000mSt F Finale ev. Bertoni 21.50 22.50 200m F Finale ev. Hooper, Siragusa

Sabato 12 agosto

Sessione mattutina

10.00 11.00 110mHs M Decathlon 10.35 11.35 4x100m F Batterie 10.55 11.55 4x100m M Batterie 11.00 12.00 Disco M Decathlon Gruppo A 11.20 12.20 4x400m F Batterie ITALIA 11.50 12.50 4x400m M Batterie 12.20 13.20 Disco M Decathlon Gruppo B 14.15 15.15 Asta M Decathlon

Sessione serale

17.30 18.30 Giavellotto M Decathlon Gruppo A 18.55 19.55 Giavellotto M Decathlon Gruppo B 19.05 20.05 Alto F Finale ev. Furlani, Trost 20.05 21.05 100mHs F Finale 20.15 21.15 Giavellotto M Finale 20.20 21.20 5000m M Finale 20.45 21.45 1500m M Decathlon 21.30 22.30 4x100m F Finale 21.50 22.50 4x100m M Finale

Domenica 13 agosto

Sessione mattutina

7.45 8.45 50km marcia M Finale ANTONELLI, DE LUCA 7.45 8.45 50km marcia F Finale 12.20 13.20 20km marcia F Finale GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI 14.20 15.20 20km marcia M Finale FORTUNATO, GIUPPONI, RUBINO

Sessione serale