I “Pesci combattenti” della Polha vanno in tv

Immagini di atleti, squadre e manifestazioni di nuoto per disabili fisici e intellettivi

Appuntamento da non perdere in televisione: domenica 27 agosto alle ore 22 su Tgcom24 (canale 51 digitale terrestre, sul canale 509 di Sky e sul canale 5020 SkyHD), andrà in onda il film documentario i Pesci Combattenti di Riccardo Barlaam, che racconta la storia di sette atleti, tra i più forti nuotatori paralimpici al mondo, e della loro preparazione a Milano per i Giochi Paralimpici di Rio 2016.

Questi sette Pesci Combattenti sono: Federico Morlacchi, Arjola Trimi, Giulia Ghiretti, Alessia Berra, Fabrizio Sottile, Arianna Talamona, Francesca Secci. Il viaggio di preparazione di questi atleti è durato oltre un anno ed è stato seguito e raccontato dalle telecamere che hanno saputo cogliere non solo sforzo insito in ore di allenamenti e sacrifici, ma anche – e forse soprattutto – la gioia che ognuno dei protagonisti prova sfidando quei limiti che la natura ha imposto al loro corpo ma non alla loro mente e alla loro forza.

Il docufilm prodotto da Monnalisa media&comunicazione e Living Media mostra come la volontà e la voglia di vivere non conoscano barriere e sappiano anzi trasformarle in trampolini verso qualsiasi traguardo, medaglie paralimpiche comprese.

Ecco il trailer del film documentario: