I The EYES sfidano Virgin Radio e il Dj risponde

The Eyes

“Cari Popoli del Rock, novelle inattese son giunte da Andrea Rock official! Egli ha accolto di buon grado il nostro messaggio, invitandoci di conseguenza a presenziare ad un suo progetto che avrà luogo nel Novembre di quest’anno”. La band di Cardano al Campo, The EYEs, il 31 luglio aveva lanciato “una sfida” al Dj di Virgin Radio Italia chiedendogli di ascoltare il loro nuovo album “Chrysalis” e la risposta è arrivata nella giornata di oggi.

Sulla loro pagina Facebook, spiegano: “L’amato DJ di Virgin Radio Italy si è anche dimostrato disponibile a consigliarci riguardo ai nostri progetti musicali; cosa che noi abbiamo grandemente apprezzato e di cui siamo grati. Egli, tuttavia non ha lasciato trapelare alcuna reazione riguardo all’accettazione o meno della sfida. Siamo ancora in attesa di ulteriori novità. Nel frattempo, come sempre e per sempre, Stay Rock!”.

Il cantante Samuele Biganzoli spiega infatti: «tempo fa alcuni nostri affezionati hanno segnalato la nostra band e l’album di debutto al programma “Next generation” di Andrea Rock. Lui ha ci ha risposto commentando che “il sound c’è”, ma muovendo alcune critiche costruttive. Questo ci ha dato lo stimolo per lanciare un’amichevole sfida al dj presentandogli, a distanza di un anno, un nuovo brano che dimostri il nostro miglioramento. Noi sogniamo una vita dedicata alla musica, e questo può essere un trampolino di lancio».

I The Eyes sono una band formata da Sam B. Hanck alla voce e chitarra, Angelo Intrisano alla chitarra, Graziano “Grean B.Belch” Bonura al basso e Fabio Taglioretti alla batteria.

Sulla loro pagina Facebook scrivono: Noi siamo i The EYEs, Rock Band nata in un garage di Cardano al Campo nell’anno 2012, anno in cui abbiamo imbracciato per la prima volta i nostri strumenti. Insieme abbiamo imparato a conoscere la musica che scaturiva dalle corde della chitarra e dalla nostra anima. Mentre siamo cresciuti come musicisti, insieme siamo cresciuti anche come persone, regalando al nostro gruppo una coesione rara. Abbiamo cominciato con le solite “Knockin’ on Heaven’s Doors” e “Stand By Me”, arrivando poi a partorire canzoni nostre. Qui comincia il sogno dei giovanissimi Samuele Biganzoli (Sam B. Hanck), Graziano Bonura (Grean B. Belch), Angelo “Bear” Intrisano e Fabio “Fab” Taglioretti. I primi obiettivi di questo treno in corsa sono legati alla musica che ci ha fatto innamorare: il Rock’n’Roll! Sogniamo infatti di riunire gli ormai divisi popoli del Rock. In diverse canzoni trattiamo anche delle pių varie tematiche, da quelle pių introspettive a quelle sociali. Siamo una band emergente che tenta di farsi strada nell’amalgama che si presenta oggi come la situazione della musica, per questo stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e per portare a compimento i nostri obiettivi, anche con l’aiuto di chi ci segue e di chi ci seguirā. Keep on Rockin’ in a Free World.