La notizia della scomparsa, a 79 anni, di Nanni Svampa, non poteva passare inosservata nel territorio che lo ha accolto da bambino – tra Sangiano e Porto Valtravaglia – e che lo ha coccolato fino al momento della morte, avvenuta sabato sera all’ospedale di Varese.

L’addio al popolare cantante e cabarettista sarà dato martedì 29 agosto proprio a Porto Valtravaglia, con un corteo pubblico che dalle 14,30 attraverserà il paese dopo una commemorazione civile riservata ai parenti e amici più stretti nella casa di via Castello.

In queste ore però, sono tantissime le persone che stanno commemorando Svampa, in particolare sui social network. Testimonianze, fotografie, aneddoti che tratteggiano il ritratto di un artista capace – pur con una musica e una comicità che ormai vanno considerate di nicchia – di lasciare il segno in persone di ogni tipo e di ogni età. Per questo motivo, ci piacerebbe raccogliere anche i vostri ricordi, per accompagnare Nanni Svampa nella sua ultima giornata terrena.

Vi chiediamo di commentare – con una frase, una foto o un breve video – questo articolo sulla nostra pagina Facebook: ai contributi più significativi sarà dato risalto domani in una sorta di “saluto” da parte dei lettori di VareseNews.