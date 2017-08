Il 4 settembre riprende la trattativa per il contratto di lavoro delle Bcc

bcc banca credito cooperativo logo apertura

Il 4 settembre riprenderanno a Roma le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle banche di credito cooperativo. Un secondo incontro è già stato programmato per l’11 settembre per definire il protocollo quadro su cui si dovrà basare il rinnovo del contratto nazionale, ormai scaduto da quasi 4 anni. Si tratta di un rinnovo che interessa 37 mila lavoratori bancari.

Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Ugl Credito vogliono arrivare al rinnovo di un contratto nazionale come minimo pari a quello definito in ABI per gli altri 300mila addetti del settore bancario .

Lando Maria Sileoni, segretario Generale della Fabi, in una nota ribadisce che «Gli eventuali esuberi di personale siano definiti tutti azienda per azienda, evitando così generiche e improprie definizioni di esuberi di settore, ipotesi che non ci convince né mai ci convincerà».

«Sono state chieste anche nuove assunzioni di personale – continua nella nota Sileoni – il mantenimento dei livelli territoriali, la condivisione con Federcasse di politiche concernenti l’individuazione del premio di risultato, l’eventuale flessibilità sulla mobilità territoriale, la gestione bilaterale del Fondo per l’Occupazione. Sotto l’aspetto politico è stata ribadita l’assoluta necessità e importanza che i rappresentanti dei tre gruppi Federcasse, Cassa Trentina e Cassa di Bolzano siano sempre presenti alle trattative perché vogliamo assolutamente evitare eventuali disimpegni di questo o quel gruppo. Il nuovo contratto di lavoro dovrà riguardare e tutelare tutti i lavoratori del settore e non soltanto una parte di essi».