Il balletto del gambero della Louisiana

La notizia, casomai, è che i gamberi si mettono a ballare dal caldo. Perché la presenza, sulla pista ciclabile, del gambero della Louisiana (Procambarus clarkii) è davvero roba di anni fa, di quando, sempre più sportivi cominciarono ad accorgersi di quegli strani animaletti piuttosto spavaldi, che uscivano dalla boscaglia per attraversare la strada.

Erano gli anni che seguivano l'”invasione”. Ora è cosa ordinaria.

Quindi stupisce leggere queste righe, giunte ieri inredazione:

Non sappiamo se Silvia e Danilo siano visitatori saltuari, o addirittura se per loro è stata la prima volta sul lago di Varese.

In tal caso segnaliamo alcuni articoli scritti in passato sull’arrivo di questo animale alloctono, cioè non originario del posto.

Gambero che, dice wikipedia:

È originario delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti centro-meridionali e del Messico nord-orientale.

A causa della prelibatezza delle sue carni (se allevato in acque pulite), delle discrete dimensioni che è in grado di raggiungere (supera spesso i 12,5 cm di lunghezza), della velocità di accrescimento e della sua prolificità è stato importato a scopo di allevamento nelle acquicolture di numerosissimi paesi ed è attualmente considerato il gambero di fiume più diffuso al mondo in quanto si conoscono sue popolazioni acclimatatesi praticamente in ogni continente ad eccezione di Australia e Antartide.

In Italia fu importato in Toscana dalla Louisiana da un’azienda di Massarosa, vicino al Lago di Massaciuccoli, per un tentativo di commercializzazione.

Si è poi diffuso, complice anche l’irresponsabilità degli allevatori e la mancanza di politiche di gestione ordinata dell’immissione di nuove specie sul territorio nazionale, dopo esser sfuggito al controllo degli allevamenti di chi lo aveva importato, in quasi tutta l’Italia, in Sicilia e in Sardegna.