Il bambino sottratto dalla madre è già in Russia

Christian è già in Russia, lo confermano i carabinieri di Varese. Il piccolo di 5 anni affidati ai nonni di Mornago ma scomparso insieme alla madre russa sabato scorso, è stato portato dalla donna a Mosca e da lì verso una località al momento sconosciuta.

E’ quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che hanno ufficializzato l’aggiornamento delle indagini con questo comunicato

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Varese hanno permesso di ricostruire che la donna, subito dopo essere uscita dal fast food di Varese, è salita su un taxi (prenotato precedentemente) con il bambino e si è fatta portare all’aeroporto di Nizza dove, come è stato possibile accertare grazie alla collaborazione del collaterale organo di polizia francese, attivato tramite il centro di cooperazione di polizia e doganale di Ventimiglia, il pomeriggio stesso il bambino è stato imbarcato su un aereo diretto in Russia. Sono ancora in corso ulteriori indagini, sempre in collaborazione con la polizia francese, per accertare il tipo di documento utilizzato dal bambino e la destinazione raggiunta dalla donna, che dovrà rispondere di sottrazione di minori