Il bomber di Gemonio che infiamma Spalato (e sfida Rooney)

Foto varie di calcio

Il luogo di nascita è lontanissimo – Kumasi, in Ghana – quello di adozione è vicinissimo – Gemonio, in Valcuvia. Said Ahmed Said, classe 1993, di mestiere fa il calciatore, ruolo attaccante, e dopo essersi tolto la soddisfazione di segnare giovanissimo un gol in Serie A (con il Genoa) sta lasciando il segno anche in Croazia.

Svezzato dall’Inter e cresciuto nelle giovanili di Chievo e Genoa, Said ha assaggiato il calcio dei grandi al Monza e al Mantova prima di andare in Portogallo (Olhanense, nella B lusitana) e di tornare ai piani alti con l’Hajduk Spalato.

Foto varie di calcio

foto Hajduk Spalato

Nella formazione dalmata, lo scorso anno, ha messo a segno sette reti in campionato e due nei preliminari di Europa League. Quest’anno è rimasto all’Hajduk – seconda forza del campionato croato dietro alla Dinamo Zagabria – e ha festeggiato proprio ieri la prima tripletta in carriera.

Said è stato il grande protagonista del 4-0 con cui la squadra di Spalato si è imposta sul campo del Rudes: per la prima volta nella sua carriera da professionista il 24enne ha infatti siglato una tripletta (che potete vedere nel filmato qui sotto) in circa 60′ di gioco.

«Mi porterò a casa il pallone della partita: sarà un bel ricordo, perché non mi era mai successo di realizzare tre gol in una volta» ha sorriso Said davanti ai microfoni, al termine della gara giocata a Zagabria.

Un pallone che farà quindi bella mostra di sé nella casa di Gemonio, a pochi passi dalla piazza principale del paese e dall’appartamento occupato da una sorella che lo ha reso zio pochi mesi fa.

Said intanto si prepara a un altro appuntamento da brividi, il match valido per i preliminari di Europa League contro l’Everton di Wayne Rooney e Davy Klaassen che si disputa domani sera – giovedì 24 – a Spalato. Inglesi vincenti 2-0 all’andata, ma con un Said in così grande forma (se sarà schierato titolare), la difesa della squadra di Liverpool dovrà fare grande attenzione.