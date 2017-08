Il caso Whirlpool per parlare di economia e territorio

whirlpool emea comerio

Venerdì 25 agosto alle ore 21, alla festa dell’Unità della Schiranna a Varese (Via Vigevano, 26) si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “Economia, Lavoro, Impresa: il caso Whirlpool e il futuro del nostro territorio”.

I relatori della serata saranno: Silvio Aimetti (Sindaco di Comerio), Simone Franceschetto (Coordinatore area omogenea PD dei Laghi) e Francesco Maresca (Esperto di politiche del lavoro).

Per Silvio Aimetti ” la gestione della vicenda Whirlpool e le soluzioni che si stanno cercando di trovare di concerto con l’azienda e le migliori risorse del Territorio (Università, parti sociali, imprese, sportivi, artisti, enti locali) potrebbe diventare un progetto pilota applicabile ad altre situazioni di questo tipo. La gestione in modo integrato della riconversione del sito di Comerio mettendo al centro la Persona con tutte le sue principali esigenze – Lavoro, Salute e Benessere, Abitazione, Innovazione e Cultura – rappresenta una grande sfida per il nostro Territorio“.

Per Simone Franceschetto “è importante che il PD parli di temi come il lavoro e l’impresa, cruciali nel nostro territorio dove tante Imprese sono radicate da anni e vedono soprattutto nello sviluppo dell’export un volano d’eccezione per la loro sostenibilità futura. La qualità dei prodotti e servizi di diversi settori manifatturieri della nostra provincia sono riconosciuti in tutto il Mondo. In un’ottica futura proveremo a ragionare insieme al pubblico di come cambierà il lavoro per i prossimi decenni e delle sfide che ci riguardano. Il nostro invito a partecipare alla serata è per tutte le persone, anche al di fuori del PD, che vedono con interesse e importanza questi temi”.

La cucina della Festa dell’Unità per la cena sarà aperta dalle 19.30.

Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare.