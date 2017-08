Il cinema all’aperto di questa settimana

Foto varie

Proseguono gli appuntamenti della Rassegna “Cinema sotto le Stelle” a Gavirate.

Questa settimana è in programma: mercoledì 2 agosto alle 21.30 presso il Cortile della Biblioteca in Via De Ambrosis, 11 Silence. Regia: Martin Scorsese, Con: Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam driver, Ciaran Hinds, Tadanobu Asano, Rich Graff Ingresso unico: € 6.00

Venerdì 4 agosto alle 21.30 presso il Cortile della Biblioteca in Via De Ambrosis, 11 Alla ricerca di Dory. Regia: Andrew Stanton, Angus Mac Lane, Film di Animazione.

Ingresso unico: € 6.00

In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso il Cinema Garden in Via IV Novembre. Info: 3483416538