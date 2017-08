Il collegio dei tecnici di radiologia contro l’accordo di ASST Valle Olona

nuova sede di ambulatori e sala gessi del pronto soccorso ortopedico e radiologia

L’accordo siglato al tavolo tecnico dell’ASST Valle Olona sull’utilizzo della apparecchiature radiologiche viene contestato dal Collegio professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Varese.

Dopo la denuncia del rappresentante sindacale ADL Petrenga, anche la Presidente del Collegio Sonia Cuman in una nota critica l’accordo: « Il Collegio professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Varese ha richiesto ufficialmente all’Azienda la documentazione relativa all’attività del “Gruppo di lavoro Aziendale sulle Linee Guida Radiologia e Radiologia complementare”, perché riteniamo che l’indirizzo finale sia contrario alla norma e, soprattutto, ai principi basilari della radioprotezione, di pazienti e operatori. Abbiamo informato la nostra Federazione e ci confronteremo con l’Azienda e il Collegio IPASVI di Varese. In altre realtà del Paese anche le rappresentanze istituzionali degli Infermieri hanno responsabilmente preso posizione formale contro l’uso delle apparecchiature radiologiche da parte dei loro iscritti».

Alla base c’è una diversità interpretativa del DLgs 187/2000 : « La delega per gli aspetti pratici di cui all’art 5 del DLgs 187/2000 – spiega la presidente Cuman – è prevista nei confronti del Tecnico sanitario di radiologia medica, dell’infermiere o dell’infermiere pediatrico ma limitatamente all’ambito delle rispettive competenze professionali, che, nel caso della “manovra e dell’impegno di attrezzature radiologiche è proprio del professionista tecnico sanitario di radiologia medica contrariamente a quanto sostenuto dall’azienda. Inoltre la formazione può avere solo una condivisibile finalità informativa ma non anche abilitante perché l’uso delle apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti costituisce un atto tipico e riservato del TSRM in quanto professionista sanitario specificamente e adeguatamente formato nelle università e al termine di un corso di laurea abilitato dallo Stato.

Confidiamo in una soluzione bonaria della questione, fondata sul confronto e sulla condivisione che per la loro serietà i rischi correlati alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti vanno gestiti dal personale a maggior qualificazione e non banalizzati attraverso interpretazioni della norma più funzionali a esigenze organizzative e di budget che radioprotezionistiche».

Dopo la denuncia del sindacalista, l’azienda aveva replicato dicendo di essere perfettamente in regola avendo raggiunto l’accordo secondo la normativa vigente.