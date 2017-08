Il deltaplano italiano difende il titolo mondiale in Brasile con due varesotti

Foto varie di sport

Otto volte campione del mondo e quattro d’Europa, è decollata alla volta del Brasile per difendere l’ultimo titolo conquistato nel 2015 in Messico la nazionale italiana di deltaplano.

Ha tanto della nostra provincia la nazionale azzurra, con il commissario tecnico Flavio Tebaldi, di Venegono Inferiore e il campione del mondo e d’Europa in carica Christian Ciech, nato in Trentino ma varesini di adozione.

Alla manifestazione mondiale brasiliana sono presenti 140 piloti in rappresentanza di 29 nazioni.

Sito di gara la Valle di Paraná nei pressi di Formosa, comune dello Stato del Goiàs, a circa 92 km dalla capitale federale Brasilia, valle che gode di un clima secco e vento costante.

Decollando dal pendio affacciato sulla valle, a circa 1000 metri di quota, i piloti si impegneranno in percorsi aerei contrassegnati da punti salienti del territorio, detti boe, che dovranno aggirare prima di toccare l’atterraggio. La corretta esecuzione del tragitto è confermata dal GPS in dotazione ad ogni pilota. Elaborando i dati registrati dagli apparecchi si evince la classifica che premia chi ha impiegato minor tempo. La somma dei punteggi ottenuti ogni giorno di gara stabilisce le classifiche, individuali e per nazioni. La Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) proclamerà i vincitori il 19 agosto, data di chiusura dei mondiali.

Oltre ai due varesini, per l’Italia ci sono Alessandro Ploner, di San Cassiano (Bolzano), Davide Guiducci di Villa Minozzo (Reggio Emilia), il padovano Valentino Bau, Filippo Oppici di Parma, il ciociaro Marco.