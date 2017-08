Il diabete in gravidanza: convegno all’Università dell’Insubria

contrazioni gravidanza donna incinta

Il prossimo 13 ottobre, presso l’aula Magna G. Porati dell’Università degli Studi dell’Insubria, si svolgerà il convegno “Il diabete in gravidanza: dallo screening al follow-up post-partum” presieduto dal Prof. Luigi Bartalena e sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Romano, rispettivamente Direttore e Dirigente medico dell’U.O.C. Endocrinologia dell’ASST dei Sette Laghi di Varese

Una gravidanza in paziente con diabete, in assenza di cure preventive adeguate, può rappresentare un rischio notevole sia per la madre sia il bambino, basti pensare che, oltre all’incremento di aborti, di malformazioni congenite e di una maggiore incidenza di macrosomie (peso oltre il 90° percentile), vi è una possibilità cinque volte maggiore rispetto alla norma di andare incontro a morte perinatale.

Per questi e altri motivi risulta di fondamentale importanza una consultazione prima del concepimento e un rigoroso controllo del diabete durante la gestazione.

Attualmente il 7% di tutte le gravidanze risulta complicato dal diabete e l’incidenza del diabete di tipo 2 è in costante aumento nelle donne in età fertile.

In alcuni casi il diabete gestazionale può rimanere misconosciuto mentre, in circa il 10% dei casi, può manifestarsi nella gestante con sintomi quali preeclampsia e ipertensione e, a livello fetale, si può incorrere in microsomia, policitemia, sindrome da distress respiratorio, iperbilirubinemia e ipoglicemia.

Numerosi studi hanno messo in evidenza come il trattamento intensivo del diabete gestazionale determini outcomes materni e fetali simili a quelli delle donne gravide non affette da Diabete gestazionale e, a tal proposito, il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato l’aggiornamento delle linee guida SNLG-ISS per la gravidanza fisiologica in merito all’adozione di nuovi criteri di screening e diagnosi del diabete gestazionale elaborate in accordo con le società scientifiche dei Diabetologi e Ginecologi.

Una volta diagnosticato il diabete gestazionale, è opportuno mantenere un opportuno controllo dei valori della glicemia durante tutta la fase della gravidanza per ridurre al minimo il rischio di conseguenze sul bambino. In questi casi, l’autocontrollo quotidiano della glicemia costituisce un’arma essenziale che permette di pianificare e verificare al meglio i risultati ottenuti. Nel caso in cui la dieta e l’esercizio fisico non siano sufficienti da soli a mantenere la glicemia a livelli ottimali, potrebbe rendersi opportuno l’uso di insulina per controllare al meglio i valori di glucosio nel sangue durante la gravidanza.

Per ridurre la morbilità e mortalità del diabete gestazionale, e assicurare alle gravide un parto sicuro, è necessaria una forte integrazione organizzativa delle attività delle Unità Operative di Diabetologia, di Ostetricia con quelle dei Medici di Medicina Generale; solo con questa sinergia risulta possibile implementare un modello di integrazione multidisciplinare che tenga conto dell’efficacia dell’atto terapeutico.