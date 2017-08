Il Fenegrò impone il pari alla Varesina

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

Termina 2-2 l’amichevole mattutina giocata sabato a Venegono Superiore tra Varesina e Fenegrò.

Un test impegnativo per le Fenici, che hanno trovato di fronte un avversario ostico e che non si è fatto intimorire.

Due volte in vantaggio la squadra di Eccellenza, con Marzorati e Gestra, due volte ripresa dalla Varesina con le reti di Chiarabini e Broggi.

Settimana prossima si inizia a fare sul serio per la squadra di mister Spilli, che alle 16.00 di domenica 20 agosto ospiterà per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D la Bustese. I granata, sempre in amichevole, hanno perso 2-1 al “Battaglia” contro la Primavera dell’Atalanta.