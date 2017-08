Il giro del mondo in bici arriva sul Lago Maggiore

Classe 1936, tre euro al giorno di budget, dal 2000 sta facendo il giro del Mondo in bici.

Janus River, il viaggiatore sulle due ruote, arriverà anche in provincia di Varese e lo farà oggi passando da Luino con un tour che toccherà diversi comuni della provincia di Varese: molti sul lago, fino al capoluogo e alla zona della Valle Olona (nella foto sotto assieme all’assessore Caterina Franzetti e alla consigliera Laura Frulli).

Scriveva Riviera24.it nel giugno scorso

Per ben 17 anni ininterrotti ha attraversato 152 paesi, e percorso oltre 300 mila chilometri. Vive grazie alla generosità di chi lo riconosce e lo aiuta con un pranzo o un “tetto”, per il resto gli bastano 3 euro al giorno. Negli ultimi 4 anni ha attraversato la Russia, l’Australia e il Sud America.

“Voglio fare qualcosa che resti nella storia del mondo-ha detto rispondendo a tanti curiosi-parlo 20 lingue e ho avuto relazioni con oltre 660 donne”.

L’ottantunenne russo-polacco, nato in Siberia, ha iniziato il suo viaggio da Roma e si propone di chiuderlo nel 2028 a Pechino. Janus River Strzelecki dopo aver vissuto per un periodo in Egitto si è trasferito a Roma dove ha lavorato nel mondo del calcio e degli spettacoli come organizzatore di eventi.

Nel 1999 ha mollato tutto e ha iniziato il giro del mondo in bici.

Da Roma si è spostato nelle Canarie in nave e ha iniziato il giro dell’Europa fino a Capo Nord. Dopo l’Africa e l’Asia è stato in Russia per qualche anno e alla fine del 2016 è arrivato in Sicilia. Partendo da Messina ha percorso tutta l’isola, ha incontrato i bambini nelle scuole e li ha coinvolti nel racconto della sua storia.