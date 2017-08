Il Lago Maggiore va sotto zero, il Po a -3 metri

Siccità Lago Maggiore foto Luca Leone

Nessuna sorpresa: il Lago Maggiore è andato sotto zero. All’alba di martedì 29 agosto i sensori che monitorano il livello idrometrico del Verbano hanno infatti registrato il dato “0.0”.

Uno svuotamento del bacino che procede molto velocemente dato che qualche ora più tardi -alle 11 del mattino- il livello era già ad 1,3 centimetri sotto lo zero. Una tendenza preoccupante che se non dovesse invertirsi nei prossimi giorni potrebbe causare nuove riduzioni dei volumi di acqua erogati nel Ticino, con gravi rischi ambientali ed economici. Infatti il Consorzio del Canale Villoresi, che irriga tutta la fascia ovest della Lombardia con le acque del lago Maggiore, ha annunciato per oggi nuove misure di riduzione delle portate.

Un problema comune a tutti i laghi e relativi fiumi. Secondo un monitoraggio della Coldiretti Lombardia, anche il Como e l’Iseo sono sotto lo zero idrometrico, con perdite rispetto alla media storica che vanno dai 30 ai 50 centimetri. Il lago di Garda ha un livello di riempimento di appena il 20%, mentre il Po al Ponte della Becca a Pavia risulta a quasi tre metri sotto lo zero idrometrico. Il lago di Varese, in discesa costante nelle ultime settimane, è arrivato ormai a -19 centimetri.

«I nostri laghi — commenta il presidente di Coldiretti Varese, Fernando Fiori — sono lo specchio del clima siccitoso che la nostra provincia sta affrontando negli ultimi mesi. L’allarme, ovviamente, è diffuso su tutto il territorio italiano, dove temperature massime sono risultate superiori di 3,9 gradi la media, mentre le precipitazioni sono risultate in calo del 62,3% con una crisi idrica di portata storica a livello nazionale». Tutta colpa della scarsità di precipitazioni. A luglio, le piogge nel Varesotto hanno fatto segnare un -45% rispetto alla media climatica, mentre a giugno un -39,4%; la situazione del mese di agosto non è di certo migliore, visto che la prima e la seconda decade del mese hanno fatto registrare, rispettivamente, il 75,6% e 45,7% di precipitazioni in meno rispetto la media.