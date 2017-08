Il ministro consigliere canadese: “Tornerò a Varese per i miei idoli dell’hockey”

Le foto dell'hockey

Quando si dice che lo sport può essere un veicolo di sviluppo economico, non è un luogo comune. La dimostrazione è arrivata durante il seminario sul Ceta, l’accordo di libero scambio commerciale tra Canada e Ue, organizzato da Confartigianato Imprese Varese. Tra i relatori, oltre al presidente dell’associazione, Davide Galli, e Matteo Campari, dell’area Internazionalizzazione, c’erano alcuni esponenti delle istituzioni canadesi ed esperti di economia tra cui anche Jan Scazighino, ministro consigliere economico dell’ambasciata del Canada a Roma. Scazighino, dopo aver parlato delle opportunità del Ceta per le imprese italiane ed essersi complimentato a con gli artigiani per il lavoro fatto, ha detto di voler venire quanto prima a Varese perché nella squadra di Hockey ghiaccio dei mastini hanno giocato alcuni suoi idoli canadesi. In effetti dal palaghiaccio di via albani ne passarono parecchi. Il più celebre fu il portiere e capitano Jim Corsi che collezionò con la maglia giallonera ben 192 presenze.

Gli anni Ottanta e i primi anni Novanta furono il periodo d’oro dell’Hockey a Varese. I mastini conquistarono due scudetti (1987 e 1989) e tre terzi posti a pochi anni dal debutto in serie A, avvenuto nel 1982. Naturalmente l’apporto degli idoli di Jan Scazighino, molti dei quali oriundi, fu determinante.