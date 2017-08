“Il Museo e gli Altri” si aggiudica un finanziamento da 24mila euro

Nel maggio 2017 Regione Lombardia ha inaugurato l’anno della Cultura. Numerosi sono stati i progetti volti a stimolare la valorizzazione culturale come motore di sviluppo sociale, economico e turistico del nostro territorio. Il Comune di Angera negli ultimi anni ha deciso di investire in un’offerta culturale di qualità nella convinzione che tali proposte incrementino la consapevolezza della cittadinanza e dei visitatori italiani e stranieri in merito al pregio storico artistico e paesaggistico del nostro territorio.

I partecipanti agli eventi proposti e i visitatori che scelgono Angera quale meta dove trascorrere il proprio tempo libero sono in continuo aumento. La graduatoria pubblicata oggi da Regione Lombardia relativa ai progetti meritevoli di finanziamenti regionali conferma la validità delle scelte fatte dall’Amministrazione Molgora in ambito turistico e culturale. Il progetto integrato Il Museo e gli Altri si è infatti classificato secondo in tutta la Regione ottenendo 71 punti, solo 1 meno del primo. Ciò comporta il riconoscimento del 100% del finanziamento richiesto, pari a 23.900 euro.

I fondi vanno a integrare i finanziamenti comunali e sono destinati a realizzare i progetti culturali del Museo Archeologico, del Museo Diffuso, della Biblioteca e le attività destinate alla valorizzazione della variante locale della lingua lombarda.

La notizia giunge alla vigilia del Settembre Angerese, la manifestazione che il Comune propone e offre alla cittadinanza e ai turisti per il quarto anno consecutivo. «Investire in Cultura dà sempre buoni frutti e ricevere questo riconoscimento da parte di Regione Lombardia – dichiara l’Assessore Valeria Baietti – è motivo orgoglio e soddisfazione, ci riempie di gioia poter constatare che il grande impegno profuso per il bene della Comunità venga ancora una volta premiato. Ci teniamo a ringraziare la Regione per la fiducia e l’apprezzamento dimostrato, tutti i funzionari del Comune che si dedicano alla realizzazione dei progetti, le Associazioni locali e i privati cittadini senza la cui collaborazione sarebbe difficile raggiungere tali risultati».

Tanti gli avvenimenti previsti per tutto il mese, feste rionali e momenti di svago, passeggiate culturali alla scoperta della città, festa dello sport, concerti, visite alle vigne e tanto altro. Il programma degli eventi è scaricabile su www.angera.it.

Tanto attesi anche il terzo convegno Archeo&Food in collaborazione con SlowFood Provincia Di Varese, Consorzio Qualità Miele Varesino e numerosi altri Enti, che si terrà il 23 settembre e sarà dedicato all’apicoltura e al miele, e la storica sfilata dei carri vendemmiali che si svolgerà domenica 24 settembre sul lungolago.