Il Palace Hotel si allarga

Una piscina, una spa e una sala congressi, ma anche un parcheggio interrato. Il Palace Hotel di Varese, stupenda struttura nata nel 1911 in piena belle époque e recentemente rilanciato, si allarga con il consenso della giunta comunale che ha votato all’unanimità una progetto di ampliamento. Occorre ancora un secondo passaggio in giunta per renderlo definitivo, ,a la strada appare spianata.

In cambio, i proprietari realizzeranno una serie di opere a vantaggio del quartiere, opere tra l’altro molto attese dalla popolazione locale per la sicurezza stradale.

La mese in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Sanvito nei presso del Carrefour, (dove il 12 maggio rimasero uccisi due coniugi mentre attraversavano sulle storace pedonali) ma anche il marciapiede in via Crispi, tra via Cernuschi e l’area negozi antistante piazzale Staffora (zona gelateria, per intenderci).

Un’opera attesa da decenni per gli abitanti di Masnago che non hanno mai avuto un marciapiede per poter camminare in sicurezza nella zona.

(Una veduta del progetto)

La convenzione è stata sottoscritta dalla Finalba, rappresentata da Elisabetta Gabri, e prevede che siano realizzati percorsi ciclopedonali di collegamento al Colle Campigli, e la “realizzazione di marciapiede nel tratto della via Crispi compreso tra l’intersezione Crispi/Cernuschi e il parcheggio delle attività commerciali antistanti piazzale Staffora; opere approssimativamente stimate in 250mila euro”.

Il Palace Hotel ha presentato la sua proposta il 5 maggio scorso, e l’approvazione è giunta il 3 agosto in giunta. Si tratta dell’adeguamento del complesso alberghiero esistente agli standard internazionali, mediante la realizzazione dell’ampliamento di una sala congressi già esistente, realizzazione di piscina e spa. La volumetria massima ammessa è 2mila metri cubi.

L’ampliamento sarà prevalentemente interrato. E’ posizionato in un’area degradante, a sud dell’edificio esistente, con copertura a verde ed è connesso all’edificio principale mediante un collegamento del tipo serra.

In adiacenza al fronte nord est dell’hotel, poi, verrà realizzata una struttura a parcheggio su due livelli (uno interrato e uno fuori terra) anche questa con copertura a verde.

Il Palace dovrà abbattere 4 alberi (una magnolia, due tigli e un acero

giapponese) provvederà alla messa a dimora di un cedro in sostituzione di uno ormai disseccato e farà la potatura di 19 alberi all’interno del parco. I tempi? Si parte tra 6 mesi.