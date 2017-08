Il Prealpi torna a vivere con baby calciatori e rugbisti

Con baby calciatori e rugbisti tornerà a vivere il Prealpi

Calcio e rugby in arrivo al Prealpi: dopo 10 mesi di attività il centro sportivo di via Sabotino si prepara ad essere invaso di baby sportivi.

A luglio l’Amministrazione ha preso in carico la struttura nel cuore del quartiere Prealpi, e per prima cosa si è rimboccata le maniche: “Ci siamo subito attivati per ‘recuperare’ il campo – spiega l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone – Per prima cosa l’abbiamo fatto bagnare regolarmente, poi l’agronomo ha fatto un sopralluogo e abbiamo previsto lo sfalcio e alcuni interventi di manutenzione”. Presto gli operai saranno al lavoro anche negli spogliatoi, nel locali uffici e al bar.

“Nel mese di giugno ci sono arrivate le richieste delle società sportive – continua l’assessore – e grazie alla loro disponibilità a collaborare ci sarà spazio per tutti”.

Nel concreto, terminato il maquillage, la struttura sarà gestita dall’Fbc Saronno che trasferirà dal centro sportivo di via Sampietro al Prealpi alcune squadre. Inoltre l’Amor Sportiva, società della Cassina Ferrara, utilizzerà i campi per partite ed allenamenti di alcuni team del settore giovanile. E in più ci sarà la new entry del rugby. Unione Sportiva Saronno Rugby Asd ha proposto un primo trimestre di lezioni che ha conquistato una quarantina di bimbi saronnesi, i quali utilizzeranno la struttura per divertirsi con la palla ovale ogni sabato mattina.