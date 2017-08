Il rapinatore che trascinò una donna e il suo cane aveva già colpito

Aveva già colpito, lo stesso giorno e con una modalità molto simile. Il rapinatore che a Legnano nel pomeriggio di giovedì aveva rapinato una signora trascinando lei ed il suo cagnolino per centinaia di metri senza fermarsi pare avesse già colpito.

Gli accertamenti che stanno portando avanti i Carabinieri del NORM di Legnano, infatti, hanno appurato come in città nella stessa giornata sono successe rapine molto simili. I militari sono così riusciti a individuare e contattare le vittime, scoprendo che alle 11 dello stesso giovedì, nei pressi del parcheggio di un supermercato sito in Via Pionieri dell’Aria, una signora di 70 anni di San Giorgio su Legnano e la sua nipotina di 8 anni residente a Legnano avevano patito una identica rapina: un uomo, sceso dall’auto, aveva prima tentato di strapparle la catenina poi impossessandosi della borsa trascinandole a terra entrambe perché avevano tentato di resistergli e non lasciare la borsa. L’uomo era poi salito sull’auto fuggendo.

Sia la ricostruzione che ogni elemento ha consentito di ipotizzare con ragionevole certezza che il rapinatore fosse quello arrestato nel pomeriggio dello stesso giorno, riuscendo ad avere il suo riconoscimento da vari testimoni. E’ stato quindi ulteriormente denunciato alla Procura di Busto Arsizio, a cui i Carabinieri faranno avere anche le raccapriccianti immagini registrate dell’auto che corre trascinando il cagnolino.

Nel frattempo, infatti, i Carabinieri sono entrati in possesso di un video che ritrae la drammatica scena del cucciolo trascinato dall’auto che corre a folle velocità.