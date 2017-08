Il regista cinese Wang Bing vince il Pardo d’oro

Si è chiuso con la vittoria del film diretto da regista cinese WANG Bing il Pardo di Locarno.

La settantesima edizione del Festival del cinema, la quinta sotto la direzione artistica di Carlo Chatrian, ha visto la vittoria del film MRS. FANG, scelto tra 261 pellicole proiettate in 11 giorni tra Piazza Grande e i cinema collegati.

Gli altri premi sono andati a :

Premio speciale della giuria AS BOAS MANEIRAS di Juliana Rojas, Marco Dutra, Brasile, Francia

Pardo per la miglior regia F.J. OSSANG per 9 DOIGTS, Francia, Portogallo

Pardo per la miglior interpretazione femminile ISABELLE HUPPERT per MADAME HYDE di Serge Bozon, Francia, Belgio

Pardo per la miglior interpretazione maschile ELLIOTT CROSSET HOVE per VINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason, Danimarca, Islanda

Tra i grandi ospiti di quest’anno, indimenticabili sono il saluto alla Piazza di Todd Haynes e di Jean–Marie Straub, il cin cin di Mathieu Kassovitz, il ruggito di Michel Merkt e l’emozione di Adrien Brody. Accanto a loro sono apparsi sul palco anche José Luis Alcaine, Nastassja Kinski, Alexander Sokurov per la sezione dedicata a Locarno70 e il Premio Cinema Ticino Esmé Sciaroni.

Non sono mancati gli omaggi a grandi artisti scomparsi, come Jeanne Moreau, Hans Hurch e George Romero.

Durante la premiazione in Piazza Grande è stato annunciato anche il vincitore del Prix du Public UBS, che va a THE BIG SICK di Michael Showalter.

Il festival si è copnlcuso in Piazza Grande con le premiazioni ufficiali e la proiezione del film di chiusura GOTTHARD – ONE LIFE, ONE SOUL di Kevin Merz.

Il 71° Locarno Festival si terrà dall’1 al 11 agosto 2018.