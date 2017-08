Il remo verso i mondiali, cinque varesini in ritiro

foto varie di canottaggio

A meno di 40 giorni dai Mondiali di Sarasota, in Florida, il canottaggio azzurro stringe i tempi per la preparazione degli atleti in lizza per la convocazione iridata. Da oggi il Centro Federale di Piediluco ne ospiterà 48 tra senior e pesi leggeri e tra di loro ci sono anche cinque canottieri della provincia di Varese.

Un territorio, il nostro, che sta vivendo una sorta di ricambio generazionale (dopo Luini hanno lasciato l’attività Frattini e Bertolasi, convocati per le Olimpiadi di Rio) ma che continua a dare elementi alle varie nazionali, sia a livello giovanile sia in chiave assoluta.

Scontata la presenza di Andrea Micheletti (foto), peso leggero di Ispra che ora gareggia con i colori delle Fiamme Oro: il 26enne è ora il veterano del Varesotto che rema ad altissimi livelli e la sua chiamata “mundial” pare fuori discussione.

Con lui ci saranno tre ragazze molto promettenti, tutte vestite del rossoblu della Canottieri Gavirate. Si tratta di Federica Cesarini, Ilaria Broggini e Veronica Calabrese: la prima (ora entrata anche nel mondo delle Fiamme Oro) è stata di recente d’argento nel doppio leggero ai Mondiali under 23 (con la toscana Francalacci, anch’essa tra le convocate), le altre hanno partecipato a propria volta alla rassegna iridata giovanile gareggiando sull’otto femminile.

Il gruppo dei nostri portacolori conta infine sul giovanissimo (classe 2000) Riccardo Zoppini, tesserato per la Canottieri Varese e già medagliato – nel ruolo di timoniere – sul quattro con azzurro che ha vinto l’oro ai mondiali junior.

Il folto gruppo azzurro (altri atleti tenuti in considerazione dall’area tecnica della nazionale potranno lavorare in chiave iridata sul proprio bacino di allenamento) trascorrerà un mese in ritiro a Piediluco. La preparazione, per i convocati definitivi, proseguirà invece direttamente a Sarasota negli ultimi dieci giorni che precedono i Mondiali.