Il ricordo della tragedia di Hiroshima al Tempio Civico

Hiroshima Nagasaki devastazione atomica

Domenica 6 agosto alle ore 10.00, il Comitato degli Amici del Tempio civico e JCI Varese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuovono l’ormai tradizionale cerimonia di commemorazione della tragedia atomica “In memoria di Hiroshima per un futuro di pace”.

Oggi più che mai, sembra non esserci pace. Ecco perché oggi più che mai è importante ricordare le conseguenze della guerra e degli atti di terrorismo, affinché siano da monito per evitare il ripetersi di certi orrori. Ne sono convinti il Comitato Amici del Tempio Civico di Sant’Anna e la sezione provinciale di Varese di JCI (Junior Chamber International) che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, promuovono la nona edizione dell’ormai tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime delle bombe atomiche esplose il 6 agosto 1945 a Hiroshima, e tre giorni dopo a Nagasaki; un momento di riflessione e preghiera, scandito come sempre dal rintocco della campana del tempietto religioso: un edificio, quello dove ogni anno ci si raccoglie in preghiera per coloro che hanno perso la vita in Giappone, che da oltre vent’anni è diventato un centro di educazione permanente alla pace, grazie all’impegno profuso dal compianto cittadino benemerito Angioletto Castiglioni.

Quest’anno alla cerimonia si aggiunge l’iniziativa “Un Pensiero per la Pace”, legata alla campagna Peace Is Possible di JCI International che, in collaborazione con le Nazioni Unite, ha l’obiettivo di unire le parti interessate di tutti i settori della società per creare consapevolezza, sostegno, azione ed impegno al fine di raggiungere una pace globale duratura. Pace vista come la capacità di rispettare le differenze all’interno della nostra variegata comunità globale, assicurando la dignità umana e garantendo che l’umanità possa preservarsi per le generazioni future. Non è quindi solo l’assenza di conflitto, ma anche la prevalenza di giustizia.

A tal fine, dal 6 agosto all’11 settembre (giornata di commemorazione dell’attentato alle Twin Towers), tutti i cittadini bustocchi (e non solo) sono invitati al Tempio Civico per esprimere il proprio pensiero su come sia possibile la pace scrivendolo su un apposito biglietto e imbucandolo nella “cassetta dei pensieri”. Il 21 settembre, Giornata Mondiale della Pace, sarà un’ottima occasione per aprire la cassetta e leggere i pensieri raccolti. Attraverso questo gesto simbolico, i cittadini si impegnano a diffondere il semplice messaggio che, con la volontà e la cooperazione di tutti, la pace è possibile e raggiungibile.