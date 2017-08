Il rione di Velate in festa, con tante proposte per tutti

Rione di Velate - piazza e Chiesa di Santo Stefano

Fervono i preparativi per l’edizione 2017 della Festa di Velate, che inizia venerdì 25 agosto con un’anteprima la sera del giovedì.

Giovedì 24 agosto, infatti, alle 21 nel salone dell’Oratorio porterà la sua testimonianza dalla Terra Santa la giovane violoncellista velatese Lucia D’Anna. Nata e vissuta fino a 19 anni a Velate, dopo gli studi al Civico Liceo Musicale di Varese con la docente Betty Soresina, Lucia consegue il Diploma ed un Master al Conservatorio di Lugano. Nello scorso settembre, grazie ad un collegamento dell’Accademia luganese con Israele, la venticinquenne Lucia si trasferisce. Da un anno ormai suona violoncello e viola da gamba nell’Orchestra Barocca a Tel Aviv mentre a Gerusalemme insegna a bambini e ragazzi palestinesi della scuola Magnificat presso l’Istituto della Custodia di Terra Santa, entità del Vaticano in Medio Oriente.

“Dopo due mesi in un campo profughi vicino a Betlemme con l’associazione Sound of Palestine, ho chiesto il visto di studio per un primo anno e ora aspetto di rinnovarlo per un secondo. Israele è uno Stato-paese che crede molto nelle attività creative – dice Lucia D’Anna – La vita in Terra Santa è relativamente tranquilla e il livello di sicurezza è buono nonostante il conflitto. Ho la straordinaria possibilità di vivere esperienze sia con israeliani sia con arabi cristiani o musulmani; sono popoli che cercano nonostante tutto di dialogare. Non bisogna mai dare giudizi di valore non essendo nati lì.”

Venerdì 25 la Festa di Velate offre un appuntamento musicale di rilievo: alle 21 presso la Chiesa di Santo Stefano concerto di musica sacra del coro GoodCompany. Oltre una trentina i coristi, diretti dal Maestro Andrea Motta; in questa serata si esibiranno in formazione a cappella, e accompagnati al piano o organo dal Maestro Alessandro Natto. Verrà proposta una insolita selezione di brevi brani di autori europei molto ascoltabili che vanno dal periodo romantico al Novecento. In programma, tra gli altri, pezzi dell’inglese Elgar, del francese Saint-Saens, del russo Rachmaninoff, del norvegese Grieg, oltre a Biiebl, Stanford e Rheinberger, e un focus sul contemporaneo Gjeilo.

“Il coro nasce nel ‘94 a Sant’Ambrogio da un coro parrocchiale, il nome è nato per caso: l’abbiamo tratto da un verso dell’Enrico VIII e si riferisce ad un augurio, di stare in buona compagnia – spiega Andrea Motta, diplomato Maestro al Conservatorio e appassionato di letteratura sin dai tempi del Cairoli – Quest’anno si sono aggiunti al coro due velatesi, marito e moglie: Pierpaolo e Giorgia. Siamo un coro amatoriale misto, con coristi in maggioranza giovani, studiamo vari repertori a partire dal barocco, ma la nostra peculiarità sono le piccole produzioni teatro-musica, dove le opere teatrali sono raccontate in accompagnamento al coro. Adesso abbiamo in cantiere un progetto su Garcia Lorca.”

Altri appuntamenti della Festa di Velate: Messa Solenne celebrata da don Jean Balouki cantata dalla corale di Velate (domenica alle 11.30); l’esibizione della banda Edelweiss (domenica alle 15.30), un concerto speciale giovedì 31 agosto del tenore Edoardo Manzardo accompagnato dal M.o Andrea Pillon (alle21.00). Domenica alle 16 un incontro con Monica Maimone farà rivivere i magici eventi che lo studio Festi ha donato alla Comunità velatese. Fino a domenica 27, infine, l’Associazione “Un cuore con le Ali” espone abiti da sposa donati a scopo benefico e destinati al Monastero di Santa Rita da Cascia (nella Chiesetta di San Domenico, ex Battistero, ora spazio culturale a cura di Carla Tocchetti).

Sempre attivo anche in caso di maltempo grazie alla tensostruttura, uno stand gastronomico presso l’oratorio, allietato dalla musica degli Ancelotti Brothers: dal venerdì sera (dalle ore 19.30 apericena), sabato sera (dalle 19.15), e domenica (ore 12.30). Torte fatte in casa saranno vendute sul sagrato al termine delle Messe di sabato e domenica.

Bambini e ragazzi sabato dalle 10 busseranno porta a porta per raccogliere alimenti a favore di Caritas, mentre alle 14.30 ci sarà un torneo di calcio. Sia sabato che domenica è previsto un “angolo bimbi”. Sabato sera la festa si concluderà con lancio delle lanterne (alle 22.30), mentre domenica il finale (alle 22.00) è a sorpresa.