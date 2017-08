Il sindaco assume tre persone: sarà il suo staff personale

Il sindaco assume tre persone che comporranno il suo staff personale. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale nei giorni scorsi, dopo aver ottenuto parere favorevole anche da parte del collegio dei revisori dei conti. Le persone in questione saranno scelte direttamente dal primo cittadino, Dario Galli, e l’indicazioni dei nominativi avverrà “intuitu personae”, ovvero su base fiduciaria e diretta.

Le tre persone saranno assunte part-time a tempo determinato. Una di esse avrà un contratto di 15 ore la settimana e si occuperà delle attività relative all’Urbanistica e alle Opere pubbliche, di supporto alla progettazione delle stesse. Le altre due persone avranno ognuna un contratto di 11 ore settimanali e si occuperanno di curare le attività di ricerca, comunicazione e funzioni di rappresentanza, ovvero anche dei rapporti con i giornalisti.

Sulla copertura economica di questa azione il collegio dei revisori dei conti ha dato parere favorevole alla proposta dell’amministrazione comunale: al posto di assumere un nuovo istruttore amministrativo-contabile e di un funzionario di polizia locale (che erano stati previsti dalla passata amministrazione per un costo annuo di circa 65mila euro), è stato deciso di assumere lo staff del sindaco per una spesa di 33.500 euro l’anno.

Nel dettaglio ecco gli incarichi e le spese così come sono previsti dalla delibera di giunta, che approva:

3) di stabilire che il suddetto Ufficio di Staff del Sindaco sia così formato:

– n° 1 figura di categoria “D” (ex 8 q.f.), posizione di accesso 3, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time a 15 ore settimanali che curi le attività di relative all’Urbanistica ed alle Opere pubbliche di supporto alla progettazione delle opere pubbliche e il controllo degli organismi partecipati, che sia di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono necessariamente un valido apporto consultivo;

– n° 2 figure di categoria “C” (ex 6 q.f.), posizione di accesso 1, con contratto di lavoro subordinato a part time a 11 ore che curi le attività di ricerca, comunicazione e funzioni di rappresentanza, come meglio precisato in premessa;

4) di stabilire che per i posti suddetti, in considerazione del carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno dell’ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta, nonché della derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta, l’individuazione non può che avvenire “intuitu personae”, mediante segnalazione scritta resa dal Sindaco al Responsabile del Personale, il quale provvederà alla gestione del personale e alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;