Il sindaco ritira le deleghe all’assessore passato in minoranza

Di seguito la nota del sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora giunta in data 25 agosto in merito al passaggio in minoranza dell’assessore Marzetta

⁠⁠⁠Oggi ho formalizzato la revoca dell’incarico di assessore e il ritiro di tutte le deleghe al Consigliere Lorenza Marzetta. La decisione è la naturale conseguenza del passaggio della consigliera in un gruppo di minoranza. La scelta fatta dalla consigliera è accompagnata da una serie di rimostranze che evidenziano l’incompatibilità della stessa nel ruolo di assessore.

Ieri l’altro ho convocato la signora Marzetta per la comunicazione della decisione presa e ho appreso le motivazioni della sua scelta repentina.

Spiace constatare che ancora una volta, come ai tempi dell’altra fuoriuscita, errate interpretazioni di azioni o articoli di giornale, gelosie e sentito dire, possano mettere in imbarazzo una amministrazione e creare malumori nella cittadinanza.

Troppo spesso la mania di protagonismo o il timore di venir sminuiti prevale sul dovere che l’incarico assegnatoci dai cittadini comporta e sugli interessi comuni che dovremmo perseguire come unico obbiettivo. Così, scimmiottando la brutta politica o inconsapevolmente si compiono balzelli consiliari e si passa da costruttori a denigratori dell’operato a cui si è partecipato sino al giorno prima.

Tra le motivazioni addotte per la fuoriuscita, appare poco credibile che un assessore, membro del massimo organo di governo, possa essere tenuto all’oscuro di scelte o decisioni. Tutto passa da lì.

Egualmente, l’attività di un assessore lo rende responsabile delle azioni di governo che gli competono. Per cui sentirsi “assessori di serie A e di serie B” è la sola conseguenza di quello che si crede di esser riusciti a fare. Infine, per le proposte non accolte, ricordo che è naturale in decisioni di gruppo. Tutti noi abbiamo avuto dei progetti che non sono stati accolti o abbiamo visto ritardare dalla decisione della maggioranza o della giunta.

Questa maggioranza ha ora degli impegni importantissimi per la città che devono essere realizzati, nonostante si siano sottratti al proprio impegno elettorale i due consiglieri del gruppo Angera Futura. Tra questi ricordo gli adeguamenti per la sicurezza delle scuole, la nuova scuola materna, grossi lavori fognari e molto altro ancora.

Il parcheggio per l’ospedale vedrà il compimento per l’autunno. L’attenzione per la salvaguardia dell’ospedale di Angera non permette minimamente di abbassare la guardia. C’è una lunga lista di azioni in cantiere per migliorare la nostra città. Sarà impegnativo, ma non abbiamo paura, ne vale la pena. La macchina del fango la lasciamo ad altri.

Alessandro Paladini Molgora

Sindaco d’Angera