Il suo padrone muore in un incidente, Oliver cerca casa

Sono quegli appelli a cui non puoi restare insensibile. Questa mattina Lucy ha mandato un messaggio sulla nostra pagina Facebook e noi abbiamo deciso di darle una mano.

Qualche giorno fa un ciclista è rimasto ucciso in un incidente stradale a Gallarate (qui la notizia): si chiamava Giambattista Baila e viveva con il suo cane Oliver, un golden retriever di 4 anni.

Ora Oliver è rimasto solo e cerca un padrone perché nessuno può tenerlo.

Lucy ci tiene molto tanto che prima di mandarci le foto l’ha portato “a farsi la toilette” in un centro per animali. Oliver è bello davvero e, lei dice, molto buono. Fatevi avanti.

Ecco il suo messaggio

——–

Buongiorno, sono la vicina di casa di Giambattista Baila, il ciclista morto sul ponte della Mornera. Volevo chiedervi se era possibile pubblicare un annuncio. Cerchiamo una casa per Oliver! Oliver è un golden retriever di circa 4 anni, giocherellone e molto sensibile. Purtroppo con la morte del padrone e l’impossibilità delle figlie di tenerlo, da giovedì gli portiamo del cibo e dell’acqua fresca, ma purtroppo anche noi non lo possiamo tenere. Quindi cerchiamo una nuova famiglia per lui. Non vogliamo che vada a finire in canile.

Grazie mille, questi i contatti: Lucy 333 7344174, Emanuela 338 3616338