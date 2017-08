Il Varese supera 2-1 l’Arona nell’ultimo test

Ancora qualcosa da limare per il Varese, che a una settimana dall’esordio del Campionato ha affrontato in amichevole a Morazzone l’Arona.

I biancorosssi si sono imposti 2-1 grazie a una doppietta di Palazzolo.

Prove ancora di 3-5-2 per mister Salvatore Iacolino, che sta testando le attitudini dei suoi in vari schemi tattici per trovare l’undici ideale.

Nella difesa a tre, priva di Ferri che sarà squalificato per le prime tre giornate, spazio ancora per Simonetto, Bruzzone e Granzotto.