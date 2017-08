Il vento sferza Palazzo Visconti e spalanca le finestre chiuse

Il vento sferza Palazzo Visconti: sopralluogo per chiudere le finestre

Operai al lavoro a Palazzo Visconti non per recuperare l’edificio civile più antico di Saronno ma semplicemente per chiudere le finestre che alcuni residenti avevano segnalato essere aperte ad inizio agosto.

L’allarme lanciato dai residenti del centro aveva suscitato preoccupazione anche in Municipio. Benché “impacchettato e sigillato” dal 2010 nell’edificio storico, nell’ex villa di delizia, si sono registrate nel corso degli anni diverse occupazioni che potrebbero mettere a rischio le ricchezze dell’edificio dagli affreschi ai soffitti a cassettoni.

Questa volta però la colpa non è di senza fissa dimora a caccia di un riparo ma del vento. Secondo il sopralluogo realizzato dai tecnici comunali, infatti, a provocare il cedimento degli infissi sarebbero stati i temporali estivi.

“Abbiamo provveduto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni – alla chiusura e bloccaggio dall’interno mettendo innanzitutto al riparo gli interni delle intemperie. Rimane un ulteriore intervento che deve essere fatto con il cestello dall’esterno che sarà effettuato nei primi giorni di settembre”.