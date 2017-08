A Bolzano la disoccupazione è al 3%

Umberto Colombo, segretario provinciale della Cgil, approfittando delle vacanze , che sta trascorrendo in Alto Adige, è andato a trovare il collega Alfred Ebner, segretario generale della Camera del lavoro di Bolzano. I due, che si erano conosciuti durante una riunione nazionale, si sono confrontati sulle rispettive realtà sindacali e i relativi contesti economici. «È interessante – dice Colombo – che a Bolzano il tasso di disoccupazione è del 3%, cioè come in provincia di Varese prima della grande crisi del 2008. Oggi noi siamo scesi poco sotto il 9%, quindi il tasso di disoccupazione è triplicato rispetto ad allora. In particolare in provincia di Bolzano la disoccupazione giovanile è molto bassa, mentre da noi un giovane su quattro non ha lavoro. Ciò che invece ci accomuna è la precarietà delle nuove assunzioni, soprattutto tra i giovani».

Dopo le vacanze, la Camera del Lavoro di Varese riprenderà la campagna di informazione nelle aziende e nelle città sulla Carta dei diritti e sarà impegnata nella fase due sulla piattaforma pensioni e il confronto con il governo. «La Carta non è dietro l’angolo – dice Colombo – perché sta stazionando in Parlamento e occorre tenere alta anche l’attenzione sulle pensioni. Lo stesso farà Bolzano su entrambi i fronti. D’altronde se i nostri patronati Inca e i relativi uffici vertenze sono presi d’assalto per la tutela individuale, vuol dire che la Carta dei diritti è necessaria e urgente».