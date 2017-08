In arrivo altri temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Protezione Civile di Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, segnala il passaggio di rovesci e temporali atteso tra il pomeriggio di oggi e la prossima notte su parte della regione, con coinvolgimento diffuso anche delle zone di pianura.

I fenomeni intensi risulteranno maggiormente probabili sui settori centrali e orientali, tuttavia non sono esclusi locali e veloci fenomeni accompagnati da grandine anche su nodo idraulico milanese, Bassa Pianura Occidentale e Oltrepò.

Per la giornata di domani, domenica 20 agosto, nella notte attesi rovesci e temporali su bassa pianura centrale e orientale, in attenuazione entro le prime ore della mattinata. Nulla da segnalare per la restante parte della giornata eccetto occasionali rovesci su Prealpi e Alpi bresciane.