In bici alla scoperta dell’Olanda

In bici in Olanda

Quando pensiamo alle vacanze, ci vengono in mente i weekend sul lungomare ligure, le escursioni sulle Dolomiti o due settimane nel Salento, ma non sono certo le uniche opzioni.

Ce lo dimostrano Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese, tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di intraprendere un viaggio insolito: il giro dell’Olanda in bicicletta.

Ieri mattina, martedì 1 agosto, sono partiti alle 4 alla volta di Utrecht, passando per la Svizzera e la Germania in macchina. Da qui partirà la loro avventura che seguiremo passo passo all’insegna di mulini, canali, tulipani e paesaggi meravigliosi che caratterizzano i Paesi Bassi. Non ci resta che augurare loro buon viaggio!