In bici fino in Calabria per l’amico Arcelli

Il 71enne varesotto ha percorso 1500 km in bici per raggiungere la sua città natale in provincia di Cosenza. Un'impresa in memoria del professor Enrico Arcelli

Giacomo Ielardi è arrivato a destinazione e, casualmente, a fotografarlo c’era la nostra Adelia Brigo che non ha abdicato alla sua professione nemmeno in vacanza.

Il 71enne varesotto è partito dalla città giardino l’8 agosto scorso in sella alla sua fidata bicicletta e ha percorso i 1500km che la separano dalla sua città natale in Calabria, Cittadella del Capo, in provincia di Cosenza.

Giacomo vive dal 1960 a Varese e da un anno aveva programmato quest’impresa in ricordo del professor Enrico Arcelli, medico varesino e preparatore del Varese Calcio, scomparso nel 2015 e grande amico di Ielardi. Non si tratta della prima scorribanda in solitaria del calabrese adottato da Varese quando aveva solo 12 anni, già 11 anni fa, infatti, aveva compiuto la stessa impresa di oggi ma scegliendo un percorso diverso.

A Cittadella del Capo lo hanno accolto con un comitato d’accoglienza fatto di amici e autorità locali che lo hanno abbracciato al suo arrivo in via Margutta.