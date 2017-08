In bici in Olanda: ultima tappa da Utrecht a Varese

Si conclude con l’ultima tappa il viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, i quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di girare l’Olanda in bicicletta

Galleria fotografica Ultima tappa: Da Utrecht a Varese 4 di 5

La fine di un viaggio porta sempre con sé un pizzico di nostalgia e i 4 ragazzi di Varese, ieri, hanno sicuramente lasciato l’ostello di Rotterdam con questo pensiero.

Dopo aver preso il treno fino a Gouda, la città del formaggio, hanno attraversato il Máximapark, il parco turistico che precede Utrecht. Prima di raggiungere la città da cui erano partiti, però, hanno fatto tappa al castello di De Haar, il più grande dei Paesi Bassi. Questa struttura neogotica, circondata da un meraviglioso giardino, è stata ricostruita tra il 1892 e il 1912 dalle rovine di una fortezza risalente al XIII-XIV secolo. Una volta raggiunta Utrecht, però, hanno scoperto amaramente che il noleggio delle bici era chiuso e hanno dovuto contattare il custode per non dover cambiare la loro tabella di marcia e arrivare in tempo alla loro vera ultima tappa, la città di Maastricht.

Come una sorta di appendice, essa si trova all’estremità più meridionale del lembo di terra agganciato al resto del paese, stretto ai lati tra Belgio e Germania. Nel corso dei secoli, fu a più riprese terra di conquista e queste invasioni hanno conferito alla città lo spirito cosmopolita che oggi la connota. Non a caso, qui, nel febbraio del 1992, si siglò il trattato che diede vita all’Unione Europea.

Durante tutto il viaggio, non sono mancati gli imprevisti e anche ieri sera, i ragazzi non hanno avuto la fortuna dalla loro. All’ ostello che avevano contattato nei giorni precedenti, sono arrivati oltre l’orario di accoglienza e si è optato allora per l’unica soluzione appetibile: viaggiare verso Varese in notturna. A metà mattina, Tommaso, Federico, Anna e Davide sono arrivati nella città Giardino.

«È stato uno dei viaggi più intensi e gratificanti che io abbia mai fatto. Grazie a Varesenews per averci seguito, anche grazie alle foto di Davide, siamo riusciti a a descrivere al meglio il nostro viaggio» ha concluso così Tommaso.

Non ci resta che aspettare il prossimo viaggio!

Per rileggere le tappe del viaggio clicca qui