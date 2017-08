In bici in Olanda, verso il parco naturale

foto generiche tempo libero

Seconda tappa del viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese, tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di intraprendere un viaggio insolito: il giro dell’Olanda in bicicletta

Dopo aver visitato la meravigliosa città di Utrecht, con i suoi canali e la sua cattedrale gotica, i quattro ragazzi di Varese sono partiti ieri mattina con l’obiettivo di raggiungere la loro prima tappa, il parco naturale De Hoge Veluwe.

Chi ben comincia è a metà dell’opera…dicevano. Pronti via, è arrivato il primo imprevisto. Il noleggio dove avevano previsto di prendere le loro biciclette era chiuso per ferie e hanno quindi riparato verso il bike rental della stazione. Hanno quindi iniziato a pedalare in ritardo, ma hanno raggiunto per pranzo la cittadina di Ede. Dopo il meritato riposo, nel pomeriggio, si sono diretti verso la meta ma la sfortuna ha continuato a perseguitarli facendo venire giù un acquazzone che ha rallentato di molto il loro percorso. In serata, hanno comunque raggiunto il campeggio De Zanding , proprio nei pressi del parco. “Non ci aspettavamo così tante difficoltà, le pause durante il tragitto sono state fondamentali” ha detto Federico. Domani li aspetta il villaggio delle favole, Giethoorn!