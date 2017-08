In gita all’Isolino con Morandi Tour

0tour varese4u isolino virginia giorno 1

Morandi Tour organizza, all’interno del progetto Varese4U, escursioni per scoprire l’Isola del lago: l’Isolino Virginia.

COSA PREVEDE IL TOUR:

9.00 partenza da FS Varese

9.30 arrivo a Villa Mirabello e visita dei Musei Civici

10.30 termine visita e partenza per imbarcadero

11.00 navigazione e mini-crociera da Biandronno

11.30 isolino, tour e pranzo libero (Tana dell’Isolino)

14.30 partenza per FS

15.00 fine tour

La quota individuale di partecipazione è di 35 € con un supplemento per il pranzo alla Tana dell’Isolino di 28€.

COSA COMPRENDE LA QUOTA:

-Trasporto autobus per tutta la durata del tour

-Visita guidata e guida a disposizione per tutta la durata del tour

-Biglietto per la navigazione

-Biglietto d’ingresso per i Musei civici di villa Mirabello