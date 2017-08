In strada con un coltello, minaccia di uccidere moglie e figlie

Ha chiamato i carabinieri in piena notte e ha annunciato che avrebbe ucciso a coltellate moglie e figlie e poi di volersi togliere la vita. È accaduto nei giorni scorsi a Saronno, quando un 23enne è sceso in strada dopo aver chiamato i militari, con in mano un coltello.

I carabinieri sono subito giunti sul posto, trovando il 23enne, italiano di origine rumena, a torso nudo. Lo hanno fermato, disarmato senza conseguenze, e poi portato in caserma. La moglie e le due figlie, una di 2 anni e l’altra di pochi mesi, per fortuna erano illese. Sono state quindi accompagnate in un centro anti violenza della zona. Il 23enne è invece stato denunciato a piede libero per procurato allarme.