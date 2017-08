In via Buscate una passeggiata tra le discariche

Il percorso sterrato di via Buscate, tra i campi e i boschi a sud di Busto Arsizio, è funestato dai rifiuti abbandonati dagli incivili

Via Buscate è una traversa di viale Toscana e collega Busto con Buscate, appunto, attraverso una strada sterrata che costeggia piccoli boschetti e campi coltivati.

Frequentata da persone anziane che vogliono passeggiare all’ombra, da runner e da chi ha un cane da far scorrazzare è un percorso adatto a tutti, purtroppo anche agli incivili che possono penetrare sfruttando il largo sentiero in terra battuta anche con piccoli camion dai quali scaricano di tutto.

In seguito alla segnalazione di una persona che frequenta la via siamo andati a vedere le condizioni un cui versa la zona e non mancano i rifiuti abbandonati, anche di una certa consistenza. In un fossato, infatti, sono stati scaricati numerosi lampadari per l’illuminazione pubblica, copertoni, bidoni di vernici e solventi, qualche elettrodomestico e materiale edile di varia natura.

Le aree verdi attorno alle città del Basso Varesotto, dunque, sono sempre più invivibili per chiunque sia in cerca di un po’ di natura: tra spacciatori e discariche sono, infatti, ben pochi i percorsi naturalistici a disposizione dei cittadini.