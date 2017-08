In viale della Repubblica arriverà una Lidl

Un supermercato del gruppo Lidl aprirà a Busto Arsizio, tra viale della Repubblica e via Quintino Sella. L’amministrazione ha infatti firmato la convenzione con l’immobiliare proprietaria dell’area per avviare i lavori che interesseranno una superficie di oltre 2.000 metri quadri. Sarà il primo punto vendita di questa catena in città.

La Lidl sorgerà sulle macerie di due strutture residenziali e un capannone attualmente esistenti, che saranno abbattuti per far spazio al supermercato. Il punto vendita che aprirà lì sarà di grandi dimensioni con una superficie di vendita di 1.000 metri quadri ai quali se ne aggiungeranno un altro migliaio per servizi e parcheggio che sarà di pubblico servizio.

L’operazione porterà nelle casse del comune oltre 137.000 euro di oneri di urbanizzazione, dei quali solo la metà sarà fisicamente incassata. Quasi 70.000 euro verranno infatti utilizzati per la costruzione del parcheggio, il rifacimento dei marciapiedi su via Quintino Sella e la sostituzione di 10 lampioni su entrambi gli affacci del supermercato.