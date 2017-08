Incendiate le ghirlande della festa patronale a Valle Olona

via Morosini

Sfregio alla comunità in festa di Valle Olona.

Dallo scorso 28 agosto, giornata dedicata a Sant’Agostino, il quartiere ogni anno abbellisce la sua chiesa e per una decina di giorni si stringe attorno alla realtà religiosa. Fino al prossimo 11 settembre sono previste iniziative ed eventi che culmineranno con la santa messa officiata dal parroco attuale e dai suoi predecessori.

Come ogni anno, i residenti rendono più bella la chiesa con ghirlande e composizioni. E sono stati proprio questi festoni ad essere stati presi di mira la scorsa notte da alcuni vandali che hanno incendiato tutto. È la consigliera Luisa Oprandi, residente a Valle Olona, a darne notizia sulla sua pagina Facebook: « Purtroppo anche a causa dello stato di abbandono in cui versa l’ex scuola elementare, questo luogo è mal frequentato soprattutto di notte. Sono diversi i dispetti che si registrano verso la chiesa, come il campanello divelto. Così come sono evidenti i passaggi all’interno dello stesso edificio scolastico. È un peccato perché si è voluta colpire la comunità nel momento della sua festa». via Morosini

Gli stessi residenti hanno avvisato la polizia per questo ennesimo atto vandalico. Tra i volontari della festa c’è grande tristezza: « Per il lavoro fatto, il tempo dedicato ma anche i soldi spesi perché sono comunque lavori complessi. Diciamo che c’è davvero troppa inciviltà».

Sul sagrato della chiesa in giornata sono ritornati alcuni festoni, sono quelli che erano destinati all’oratorio. Il parroco Don Guido Villa ha chiesto di abbellire nuovamente la facciata lasciando però alcuni vuoti a dimostrazione dello sgarbo ricevuto.