Incendio distrugge due auto

Due auto in fiamme in zona Ronchi a Cardano al Campo hanno allarmato non poco i residenti della zona.

Diverse anche le segnalazioni a Varesenews della colonna di fumo. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica, da un auto e si è esteso anche ad una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Busto Arsizio che sono intervenuti con un autobotte e con un elicottero. Sul posto anche i Carabinieri per verificare le origini dell’incendio.