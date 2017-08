Incendio distrugge un appartamento a Brissago

Le fiamme hanno avvolto l'abitazione nella notte tra venerdì e sabato. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco

Nella notte tra venerdì e sabato 12 agosto, intorno all’una, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Brissago Valtravaglia (Va), in via Garibaldi, per incendio abitazione.

Per cause ancora in fase di accertamento una unità immobiliare è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco giunti in supporto anche dalle sedi di Laveno e Varese con tre automezzi, due autopompe e un’autobotte, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. L’edificio è stato dichiarato inagibile.